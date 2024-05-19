2024.05.19 12:35

Мобильные рабочие места возвращаются к Белому мосту

 
ru.DELFI.lt
NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.
NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.
Мобильные рабочие места NeBiuras, увезенные в прошлом году из - за ремонтных работ, возвращаются. Подарившая городу мобильные рабочие места девелоперская компания "Darnu Group" возвращает их вильнюсцам, сообщает портал madeinvilnius.

"Вильнюсцам понравилась возможность работать на мобильных рабочих местах на свежем воздухе возле реки Нерис в теплое время года. Поэтому вместе с Вильнюсским городским самоуправлением мы отремонтировали и привели в порядок увезенные в связи с ремонтом в прошлом году мобильные рабочие места NeBiuras и наконец-то можем вернуть их горожанам", — говорит Аквиле Ляуданскене, директор по корпоративным связям и маркетингу компании Darnu Group.

NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.

Мобильные рабочие места возле Белого моста появились летом 2021 года, во время карантина, чтобы люди могли работать на природе и наслаждаться видами столицы. На крышах четырех нетрадиционных помещений установлены солнечные панели, которые генерируют электроэнергию, необходимую для работы за компьютером, а также доступен беспроводной интернет.

NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.

"За два года интенсивного использования мобильные рабочие помещения значительно износились. Однако вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, мы отремонтировали их – полностью заменили электронику, укрепили существующие конструкции и перекрасили их", – объясняет А. Ляуданскене.

Открытые для жителей Вильнюса мобильные рабочие места NeBiuras спроектированы из деревянных конструкций неправильной формы, которые не только функциональны, но и привлекают внимание и оживляют окружающую среду, в которой находятся.

NeBiuras

"Такие здания малой архитектуры оживляют общественные пространства, придают им уют и живость. Эти мобильные рабочие места на лугу возле Белого моста также предоставили новую функцию — место, где вы можете сесть, отдохнуть, поработать и зарядить свое мобильное устройство. И тот факт, что бизнес предоставляет горожанам эти мобильные рабочие места, показывает, что нас всех заботит создание уютных общественных пространств", - подчеркивает Рута Матонене, руководитель отдела городской эстетики Вильнюсского городского самоуправления.

Рабочие места NeBiuras – это подарок ответственного бизнеса проекту "Подарок Вильнюсу", реализуемый Вильнюсским городским самоуправлением. Этот подарок стоимостью более 60 тысяч евро городу, его жителям и гостям подарил учрежденный компанией "Darnu Group" "Фонд поддержки устойчивых инициатив".

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