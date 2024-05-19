Мобильные рабочие места возвращаются к Белому мосту

Мобильные рабочие места возле Белого моста появились летом 2021 года, во время карантина, чтобы люди могли работать на природе и наслаждаться видами столицы. На крышах четырех нетрадиционных помещений установлены солнечные панели, которые генерируют электроэнергию, необходимую для работы за компьютером, а также доступен беспроводной интернет.

" Вильнюсцам понравилась возможность работать на мобильных рабочих местах на свежем воздухе возле реки Нерис в теплое время года. Поэтому вместе с Вильнюсским городским самоуправлением мы отремонтировали и привели в порядок увезенные в связи с ремонтом в прошлом году мобильные рабочие места NeBiuras и наконец-то можем вернуть их горожанам", — говорит Аквиле Ляуданскене, директор по корпоративным связям и маркетингу компании Darnu Group.

"За два года интенсивного использования мобильные рабочие помещения значительно износились. Однако вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, мы отремонтировали их – полностью заменили электронику, укрепили существующие конструкции и перекрасили их", – объясняет А. Ляуданскене.

Открытые для жителей Вильнюса мобильные рабочие места NeBiuras спроектированы из деревянных конструкций неправильной формы, которые не только функциональны, но и привлекают внимание и оживляют окружающую среду, в которой находятся.