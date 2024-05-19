Мобильные рабочие места возвращаются к Белому мосту

"Вильнюсцам понравилась возможность работать на мобильных рабочих местах на свежем воздухе возле реки Нерис в теплое время года. Поэтому вместе с Вильнюсским городским самоуправлением мы отремонтировали и привели в порядок увезенные в связи с ремонтом в прошлом году мобильные рабочие места NeBiuras и наконец-то можем вернуть их горожанам", — говорит Аквиле Ляуданскене, директор по корпоративным связям и маркетингу компании Darnu Group.
Мобильные рабочие места возле Белого моста появились летом 2021 года, во время карантина, чтобы люди могли работать на природе и наслаждаться видами столицы. На крышах четырех нетрадиционных помещений установлены солнечные панели, которые генерируют электроэнергию, необходимую для работы за компьютером, а также доступен беспроводной интернет.
"За два года интенсивного использования мобильные рабочие помещения значительно износились. Однако вместо того, чтобы создавать новые рабочие места, мы отремонтировали их – полностью заменили электронику, укрепили существующие конструкции и перекрасили их", – объясняет А. Ляуданскене.
Открытые для жителей Вильнюса мобильные рабочие места NeBiuras спроектированы из деревянных конструкций неправильной формы, которые не только функциональны, но и привлекают внимание и оживляют окружающую среду, в которой находятся.
"Такие здания малой архитектуры оживляют общественные пространства, придают им уют и живость. Эти мобильные рабочие места на лугу возле Белого моста также предоставили новую функцию — место, где вы можете сесть, отдохнуть, поработать и зарядить свое мобильное устройство. И тот факт, что бизнес предоставляет горожанам эти мобильные рабочие места, показывает, что нас всех заботит создание уютных общественных пространств", - подчеркивает Рута Матонене, руководитель отдела городской эстетики Вильнюсского городского самоуправления.
Рабочие места NeBiuras – это подарок ответственного бизнеса проекту "Подарок Вильнюсу", реализуемый Вильнюсским городским самоуправлением. Этот подарок стоимостью более 60 тысяч евро городу, его жителям и гостям подарил учрежденный компанией "Darnu Group" "Фонд поддержки устойчивых инициатив".