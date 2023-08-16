Множество людей в Паланге праздновали Жолинес - букеты из трав, богослужение и летняя погода

Женщины из Паланги рассказали, что на сбор трав в Паланге и ее окрестностях уходит несколько недель, затем они их сушат, связывают и везут на продажу. Цены на букеты разные, и каждый может найти что-то по своему карману. Одни продают их по символической цене, другие предлагают пучок луговых трав за 8 евро.

"Я предлагаю здесь травы, символизирующие благодарность высшим силам, благодарность природе за щедрость лета, за ее изобилие. Я собирала все - начиная с разнотравья и заканчивая злаками и цветами, которые символизируют прошедшее лето, урожай, дары природы. На сушку и сбор трав уходит много времени, потому что надо собрать, принести, отсортировать, потом развесить, чтобы все высохло, а потом уже начать собирать букеты. Сборка, если есть вдохновение, происходит очень быстро. Я собираю все травы вместе, а потом раскрашиваю их определенным образом, чтобы получились красивые цвета. Люди букеты покупают, но немного, потому что у меня они более дорогие – по 7 – 8 евро. У меня были маленькие птички из соломы, они - подешевле, и их раскупили. Букеты несут в церковь, чтобы освятить", - говорит Дамиле, травница, с которой мы познакомились.