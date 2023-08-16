Множество людей в Паланге праздновали Жолинес - букеты из трав, богослужение и летняя погода

Возле Костела Bознесения Пресвятой Девы Марии расположились торговцы, предлагающие разнообразные травяные чаи, мясную продукцию, сыры и хлеб, поделки из глины, украшения и, прежде всего, букеты из трав.
Женщины из Паланги рассказали, что на сбор трав в Паланге и ее окрестностях уходит несколько недель, затем они их сушат, связывают и везут на продажу. Цены на букеты разные, и каждый может найти что-то по своему карману. Одни продают их по символической цене, другие предлагают пучок луговых трав за 8 евро.
"Я предлагаю здесь травы, символизирующие благодарность высшим силам, благодарность природе за щедрость лета, за ее изобилие. Я собирала все - начиная с разнотравья и заканчивая злаками и цветами, которые символизируют прошедшее лето, урожай, дары природы. На сушку и сбор трав уходит много времени, потому что надо собрать, принести, отсортировать, потом развесить, чтобы все высохло, а потом уже начать собирать букеты. Сборка, если есть вдохновение, происходит очень быстро. Я собираю все травы вместе, а потом раскрашиваю их определенным образом, чтобы получились красивые цвета. Люди букеты покупают, но немного, потому что у меня они более дорогие – по 7 – 8 евро. У меня были маленькие птички из соломы, они - подешевле, и их раскупили. Букеты несут в церковь, чтобы освятить", - говорит Дамиле, травница, с которой мы познакомились.
Торговля началась с раннего утра
Аурелия и Бируте из Паланги рассказали, что выложили свои букеты в половине седьмого утра, но, по их словам, другие продавцы собрались здесь еще раньше и заняли лучшие места. В этом году условия не самые лучшие, жаркое солнце мешает, говорят женщины, но не сдаются и продолжают ждать покупателей.
"Все, кто приходит в церковь, покупают букет и освящают его. Люди покупают букеты, освящают и держат дома круглый год, а через год сжигают и покупают новые. Мы работали с утра и до 11 часов вечера. Кто сколько может дать, тот столько и дает за букет. Покупают, но плохо - у нас в этом году много конкурентов", - говорят торговцы.
Другой продавец из Паланги отметил, что у каждого растения в букете есть свое значение. Рожь, например, символизирует хлеб насущный, лен – богатство, травы - здоровье, а цветы - красоту души.
Собравшиеся на праздник гости заверили нас, что, они каждый год приезжают на Жолинес. По их словам, это традиция, которая берет начало из детства.
"Мы с детства ходим на праздник Жолинес, это семейная традиция, но, к сожалению, не всегда получается приехать. В своей семье мы собирали букеты, а на праздник Успения всегда ходили в церковь", - рассказала девушка.