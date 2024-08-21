Многие уже забыли о купании в Каунасском водохранилище: жалуются на обилие водорослей и невыносимый запах

Член Литовского общества гидробиологов Кястутис Скрупскелис ранее заявлял, что на самом деле причиной массовой гибели рыб является уменьшение кислорода или его полное отсутствие, и эта проблема повторяется ежегодно. По его словам, Каунасское море, как и все другие водохранилища, рано или поздно станут проблемой, поскольку на их дне скапливается большое количество фосфора и азота, а зачастую и других опасных химикатов (тяжелых металлов и т. д.): „Все это вызывает сильное загрязнение водоема, вспышки цветения и массовой гибели рыб“. Агентство объясняет, что уровень кислорода в водохранилищах, особенно на дне, летом часто очень низкий. Возможно, это связано как с частым цветением, так и с общим большим количеством накопленной в пруду органики, для разложения которой используется кислород.