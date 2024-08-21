Многие уже забыли о купании в Каунасском водохранилище: жалуются на обилие водорослей и невыносимый запах

Каунасцы сожалеют, что не могут купаться в жару, и жалуются на неприятные запахи.
„Я был на Каунасском море месяц назад, жарко, пляж красивый, можно бы искупаться, но запрещено“. Полно водорослей. Местами воняет“, — сказала жительница Каунаса. „Ближе к берегу можно увидеть много водорослей, да и запах не очень“, - добавил каунасец.
Медицинские работники также не рекомендуют купаться в такой воде. Это может привести к аллергии, инфекционным заболеваниям, расстройствам пищеварительного тракта. Правда, в этом явлении нет ничего удивительного. Каунасское море почти каждый год зеленеет. Агентство по охране окружающей среды пояснило, что, хотя эти процессы распространены и в некоторых чистых озерах, частое и интенсивное цветение воды обычно указывает на то, что в экосистеме слишком много питательных веществ (соединений азота и фосфора), которые интенсивно потребляются водорослями при высокие температуры.
Они также быстро размножаются. „На дне лагуны особенно много избыточного фосфора – это результат исторического и в некоторой степени современного загрязнения, которое переносится с большими объемами воды Нямунаса и оседают в водохранилище. Этот фосфор и повышенная температура воды летом способствуют цветению. Поскольку состояние водохранилища не очень хорошее, необходимы меры по его улучшению, поскольку явления цветения здесь наблюдаются практически весь период независимости страны“, - сказали в Агентстве.
Рыба гибнет
В результате цветения воды нарушается газообразный режим водной экосистемы, снижается прозрачность, начинаются процессы гниения, возникает дефицит кислорода, что создает неблагоприятные условия для существования других компонентов экосистемы (например, рыб).
Член Литовского общества гидробиологов Кястутис Скрупскелис ранее заявлял, что на самом деле причиной массовой гибели рыб является уменьшение кислорода или его полное отсутствие, и эта проблема повторяется ежегодно. По его словам, Каунасское море, как и все другие водохранилища, рано или поздно станут проблемой, поскольку на их дне скапливается большое количество фосфора и азота, а зачастую и других опасных химикатов (тяжелых металлов и т. д.): „Все это вызывает сильное загрязнение водоема, вспышки цветения и массовой гибели рыб“. Агентство объясняет, что уровень кислорода в водохранилищах, особенно на дне, летом часто очень низкий. Возможно, это связано как с частым цветением, так и с общим большим количеством накопленной в пруду органики, для разложения которой используется кислород.
Водоросли играют ключевую роль в самоочищении воды. Кислород, выделяющийся при фотосинтезе, участвует в минерализации органического вещества, но при массовом развитии водорослей они сами становятся фактором биологического загрязнения, вызывая цветение – вторичное загрязнение воды.