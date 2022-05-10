Мнения специалистов: придется ли осенью всем делать четвертую прививку от коронавируса

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене убеждена, что грядущая осень будет легче, чем год назад. Это, по ее словам, обусловлено высоким уровнем иммунизации общества - одни жители привиты, другие переболели коронавирусом.

"Вероятно, в организме молодых людей сохранится иммунитет, поэтому как минимум тяжелых форм болезни будет меньше, даже если люди заразятся. Нет никаких сомнений в том, что коронавирус - сезонное заболевание, поэтому с наступлением похолодания он снова начнет распространяться. Люди, которые сделали две прививки и не болели, могут заразиться. Да, сейчас летом мы можем порадоваться, у многих переболевших омикроном сейчас есть иммунитет, но расслабляться нельзя", – сказала вирусолог.

Она считает, что части жителей придется прививаться от коронавируса каждый год - это касается пожилых людей и людей с побочными заболеваниями.

Похожего мнения придерживается и эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

"Если не будет новых мутаций, тогда осенью больших пиков не будет. Не стоит успокаиваться, просто надо следить за болезнью. Но пока сложно сказать, что будет осенью", – сказала она, имея в виду, что пока неясно, не появятся ли осенью новые мутации вируса.

Размувене напомнила, что сейчас желающие привиться от COVID-19 могут обращаться к семейному врачу и делать вторую или третью прививку, или первую, если ее еще не сделал.

"Четвертой дозой прививали в Великобритании, Израиле, в Литве ее не рекомендуют, поскольку она важна для уязвимых людей - особенно тех, кто старше 80 лет, а также больных раком и другими болезнями, снижающими иммунитет", – подчеркнула собеседница.