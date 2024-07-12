Мнение вильнюсцев о президенте очень разное, но один важный момент они отметили

Однако, что касается ожиданий, то не все вильнюсцы были настроены оптимистично.

„Вряд ли. Думаю, что он будет идти в том же направлении, в котором идет“, – сказал мужчина среднего возраста.

Другая собеседница порадовалась, что выбран на новый срок именно Науседа.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

„Мне лично он нравится. У него нейтральная политика, не связанная с какой-либо партией“, – сказала женщина.

Молодая женщина отреагировала иначе: „Я голосовала за другого“.

„Я голосовала за Ингриду Шимоните. Мне его позиция по многим вопросом неприемлема. Мне больше нравится позиция Шимоните“, – сказала другая женщина.