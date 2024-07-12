2024.07.12 10:38

Мнение вильнюсцев о президенте очень разное, но один важный момент они отметили

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
G. Nausėda
G. Nausėda
ФОТО: DENIS BALIBOUSE | AFP / Scanpix

12 июля в Вильнюсе состоится торжественное заседание парламента, на котором президент Гитанас Науседа принесет присягу и официально вступит в должность. Мнение вильнюсцев, с которыми говорил Delfi, о президенте очень разное, однако один из собеседников обратил внимание на важный фактор – второй срок начинает президент более опытный в политике.

Однако, что касается ожиданий, то не все вильнюсцы были настроены оптимистично.

„Вряд ли. Думаю, что он будет идти в том же направлении, в котором идет“, – сказал мужчина среднего возраста.

Другая собеседница порадовалась, что выбран на новый срок именно Науседа.

„Мне лично он нравится. У него нейтральная политика, не связанная с какой-либо партией“, – сказала женщина.

Молодая женщина отреагировала иначе: „Я голосовала за другого“.

„Я голосовала за Ингриду Шимоните. Мне его позиция по многим вопросом неприемлема. Мне больше нравится позиция Шимоните“, – сказала другая женщина.

Еще одна собеседница положительно оценила работу Науседы на первом сроке полномочий и надеется, что также будет и во втором.

„Он поддерживал Украину, это отлично“, – сказала собеседница.

Еще один собеседник занял нейтральную позицию, но сказал, что народ свой выбор сделал, поэтому надо поддержать избранного президента.

„Выбрал народ . Сейчас он - наш президент, и мы должны его поддержать“, – сказал мужчина, заметив, что Науседа уже набрался опыта.

60-летний Науседа 12 июля дал присягу в парламенте и вступил в должность.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии