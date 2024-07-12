Мнение вильнюсцев о президенте очень разное, но один важный момент они отметили

Однако, что касается ожиданий, то не все вильнюсцы были настроены оптимистично.
„Вряд ли. Думаю, что он будет идти в том же направлении, в котором идет“, – сказал мужчина среднего возраста.
Другая собеседница порадовалась, что выбран на новый срок именно Науседа.
„Мне лично он нравится. У него нейтральная политика, не связанная с какой-либо партией“, – сказала женщина.
Молодая женщина отреагировала иначе: „Я голосовала за другого“.
„Я голосовала за Ингриду Шимоните. Мне его позиция по многим вопросом неприемлема. Мне больше нравится позиция Шимоните“, – сказала другая женщина.
Еще одна собеседница положительно оценила работу Науседы на первом сроке полномочий и надеется, что также будет и во втором.
„Он поддерживал Украину, это отлично“, – сказала собеседница.
Еще один собеседник занял нейтральную позицию, но сказал, что народ свой выбор сделал, поэтому надо поддержать избранного президента.
„Выбрал народ . Сейчас он - наш президент, и мы должны его поддержать“, – сказал мужчина, заметив, что Науседа уже набрался опыта.
60-летний Науседа 12 июля дал присягу в парламенте и вступил в должность.