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Митрополит Виленский и Литовский Иннокений выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет "и дальше стремиться к ещё большей церковной независимости".
Митрополит Виленский и Литовский: "Мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении"
© Ortodoxy.lt

Дорогие братья и сестры!

Мое слово обращено ко всем людям доброй воли, ко всем, кто хочет нас услышать, ко всем православным чадам нашей Церкви в Литве.

Огромная беда пришла на землю Украины: там льется кровь и страдают невинные люди. Честный человек и богобоязненный христианин не может бесстрастно смотреть на происходящее. Голос его совести вопиет к Небу, его молитва устремлена к Богу, которому Единому принадлежит суд, и перед Которым ответят те, которые принесли горе народу Украины, страдания матерям, слезы родным и близким, смерть и разрушения, массовый исход из своей страны.

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Православные люди Литвы с болью в сердце восприняли трагедию народа Украины. С самого начала военных действий во всех православных храмах была усилена молитва о скорейшем прекращении войны, о восстановлении мира на земле Украины.

Позиция Православной Церкви в Литве неизменна – мы решительно осуждаем войну России против Украины и молим Бога о ее скорейшем прекращении. Как вы, наверное, уже успели заметить, у нас c Патриархом Кириллом разные политические взгляды и восприятие текущих событий. Его политические высказывания по поводу войны в Украине – это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны.

Хотелось бы здесь открыто сказать о том, что мы, православные в Литве, имея на сегодня возможность независимо решать свои внутрицерковные дела, будем и дальше стремиться к ещё большей церковной независимости, веруя, что Господь дарует таковую в свое время.

Мы живем в свободной, демократической стране. Литва – это не Россия. Это иное государство, иное общество со своим духовно-нравственным климатом. Православные Литвы составляют пусть небольшую - активных прихожан по всей Литве едва ли наберётся более трёх тысяч человек - но неотъемлемую часть этого общества, и являются полноправными гражданами своей страны, свободно исповедующими традиционную религию. Наши прихожане - честные и скромные люди, добросовестно многие годы трудившиеся на благо страны Литовской и внесшие свою лепту в дело строительства свободной Литвы.

Вспомним, что более 30-ти лет назад православные верующие во главе с митрополитом Хризостомом, ныне находящимся на покое, без колебаний, решительно выступили на стороне литовского народа, за независимость его государства. Позиция Православной Церкви осталась абсолютно неизменной. По-другому и быть не может.

Задаюсь вопросом, а всё ли знают о православных те, которые пишут и рассказывают о нас? Посещали ли они службы в православных храмах Литвы, слышали ли, как и о чем молятся православные люди? А ведь на каждом богослужении православные молятся о Богохранимей стране нашей Литовстей, ее властях, воинстве, обо всем её народе. А сегодня – и о прекращении этой кровавой войны, о погибших воинах, о воцарении мира на Украине, о страждущих людях земли Украинской – мы молимся и страдаем вместе с ними!

Чтобы ни происходило вокруг нас, мы, православные, будем и дальше молиться о стране Литовской и народе её, призывая на помощь нашу Небесную Покровительницу – Пресвятую Деву Марию, всех святых земли Литовской, и будем верными своей стране и её народу. Мы будем хранить единство людей, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности; будем искренне молиться о многострадальном народе Украины и помогать беженцам, нашедшим пристанище на Литовской земле. Сохраним в сердцах своих дух мира и любви!

Великий святитель Иоанн Златоуст говорил: «Слава Богу за всё!». И мы говорим сегодня: слава и благодарение Богу за то, что Он послал нам, православным, такое испытание. Слава и благодарение Богу за то, что мы терпим поношения. За всё благодарим Господа Бога, сердечно уповая на Его милость и прощение.

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