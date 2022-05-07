Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий накануне 9 мая обратился к жителям Литвы

"Да не будет того, что нас может только разделить – шествий и митингов, неприемлемой для многих наших соотечественников символики. Ради мира воздержимся от этого в этом году, в столь тяжёлом, тревожном и крайне опасном для будущего всего человечества", - цитируется обращение митрополита.

По его словам, 9 мая во избежание разного рода инцидентов заупокойных служб на кладбищах и в других памятных местах не будет – панихиды и заупокойные литии будут совершаться только в православных храмах.

"В этот день обязательно должна звучать молитва, ибо молиться о погибших – это наш святой долг", - подчеркнул глава Православной Церкви в Литве.

Полный текст обращения митрополита:

Дорогие братья и сёстры, Христос Воскресе!

Приближается дата 9 мая, которую миллионы людей привыкли отмечать как день окончания войны и победы над нацизмом, поминая своих родных и близких, отдавших свою жизнь во имя этой великой цели.

В этом году этот день будет проходить не так, как мы привыкли. Снова гремят взрывы, гибнут мирные люди, рушатся дома, миллионы людей остались без крова, вновь льются слёзы детей и матерей. Горе и великая беда пришли на землю Украины. Мы, православные, как и другие христиане усиленно молимся о прекращении братоубийственной войны и о воцарении мира в Украине.

Сегодня, в эти пасхальные дни, поминая ушедших от нас участников войны, мы должны быть достойны их памяти и, прежде всего, в нашем стремлении к миру. Будем едины в нашем порыве к миру. Будем вместе в наших молитвах ко Господу Иисусу Христу. Сохраним мир и стабильность в нашем обществе. Перед растущими угрозами для мира станем ближе друг к другу. Будем, по слову апостола, искать не своего, а пользы ближнего, с пониманием отнесёмся к чувствам других людей, не допустим ничего, что бы их могло оскорбить.

В день 9 мая я благословил наших священников не проводить заупокойные службы на кладбищах и других памятных местах во избежание разного рода инцидентов– панихиды и заупокойные литии будут совершаться только в православных храмах. В этот день обязательно должна звучать молитва, ибо молиться о погибших – это наш святой долг.

Сегодня нам особенно нужна молитва, объединяющая нас с Богом и друг с другом. Да не будет того, что нас может только разделить – шествий и митингов, неприемлемой для многих наших соотечественников символики. Ради мира воздержимся от этого в этом году, в столь тяжёлом, тревожном и крайне опасном для будущего всего человечества.

Ради участников войны, всех людей, переживающих наше военное прошлое, ради благородной памяти погибших на поле брани, страдальчески скончавшихся, принесших себя в жертву ради мира на земле, явим себя достойными чадами Божиими, проявим сострадание и любовь друг к другу. Бог есть Любовь. Ради нас приходил на землю наш Спаситель Христос Бог, нашего ради спасения Он страдал на Кресте и воскрес из мертвых. Скажем сегодня в едином порыве: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!