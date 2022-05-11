Митрополит Литовский запретил в священнослужении священников, выступивших против войны

Суд примет решение об отмене священнического сана для священнослужителя, сообщили в Литовской православной церкви.

Cвоими Указами от 10 мая сего года митрополит Иннокентий запретил в священнослужении без права ношения священнических одежд и креста протоиерея Виталия Моцкуса, протоиерея Владимира Селявко, иерея Георгия Ананьева, иерея Виталия Даупараса и иерея Георгия Сунгайлу.

Как сообщила Церковь, это было сделано "за нарушение клятвы и неуважение" и за другие действия, противоречащие канонам.

Эти священники критиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью.

По словам священнослужителей, именно поэтому они навлекли на себя санкции со стороны Церкви, но литовские православные лидеры это отрицают.

Как заявил BNS Сунгайла, действия церкви являются "продолжением репрессий в ответ на критику в адрес патриарха Кирилла".

"Пытаются заставить нас замолчать. (...) И то, что они делают, делают с процессуальными нарушениями. Мне сегодня прислали приказ по электронной почте, но в нем не сказано, какие каноны я нарушил", — сказал он.

Gintaras Jurgis Sungaila DELFI

По словам священника, духовенство будет жаловаться Константинопольскому патриарху на приостановление полномочий, поскольку "патриарх Московский является одной из сторон конфликта с ним".

Он также говорит, что будет консультироваться с Константинопольским Патриархатом по поводу передачи его дела в Церковный суд.

"Если скажут, что стоит защищаться - я буду защищаться", — сказал Сунгайла.

Подвергшиеся давлению со стороны РПЦ Литвы священники распространили сегодня заявление, в котором отметили, что считают указы о запрещении недействительными как из-за процессуальных нарушений, так и из-за их содержания.

"Вчера из СМИ мы узнали, что нас запретили в священнослужении, а на одного из нас даже завели дело на предмет извержения из сана. Это очередные репрессии за критику позиции Патриарха Московского Кирилла в отношении войны в Украине.

Сегодня мы получили указы о запрещении, которые, по нашему мнению, являются недействительными как из-за процессуальных нарушений, так и из-за их содержания.

С процессуальной точки зрения, потому что нам не была предоставлена возможность защищаться, а также потому, что в указах, которые нам вручили, не указаны ни срок запрета, ни конкретная причина (см. «Положение о практике запрещения» Русской Православной Церкви от 30 мая 2014 года, которое требует, чтобы в указе были указаны конкретные каноны Церкви, которые нарушили священнослужители).

С точки зрения содержания – данные священнослужители до сих пор находятся в клире Московского Патриархата, никаких альтернативных религиозных общин не создавали, без благословения митрополита Инокентия никаких служб и треб не совершали, во всем придерживались порядка, установленного церковными правилами и канонами. Самовольно место служения не оставляли. Получили указы митрополита Иннокентия о почислении за штат.

Мы намерены воспользоваться правом апелляции к Константинопольскому Патриарху в соответствии с 9 правилом Четвертого Вселенского Собора", - сказано в заявлении.

Некоторые священнослужители обращались к Константинопольскому патриарху с просьбой перейти в ведение этой митрополии.

Православная церковь Литвы — одна из девяти традиционных религиозных общин страны. Она обладает титулом митрополии и относится к Патриархату Московскому и всея Руси.