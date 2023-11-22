Митинг возле Сейма: собралось более 1000 педагогов со всей Литвы

На площади Независимости возле здания парламента собралось более 1000 педагогов. Работники образования несли плакаты с надписями "Солидная зарплата для учителя – необходимость", "Заработная плата – не льгота".

Как сказал Андрюс Навицкас, глава профсоюза, организовавшего забастовку, учителя также принесли членам Сейма свои платежные ведомости. По его словам, их целью будет доказать парламентариям, что информация об их зарплатах, публикуемая Министерством образования, науки и спорта (МОНС), не соответствует действительности.

"Мы хотим информировать Сейм, что то, что публикует министерство о заработной плате, не соответствует действительности. Учителя принесли платежные ведомости и договор, согласно которому Сейм должен согласовывать зарплаты при утверждении бюджета. Мы хотим их информировать, чтобы они, голосуя, действительно имели всю информацию о том, сколько зарабатывают учителя, и приняли честное решение, кого поддержать", - перед началом митинга сказал А. Навицкас.