Мэр Укмергского районного самоуправления Роландас Яницкас произнес небольшую речь, закончив ее словами «Слава Украине! Слава героям!». После чего собравшиеся жители прошли колонной по городу до берега реки Швянтойи, где хор музыкальной школы исполнил украинские песни.

Вечером монумент независимости Литвы в Укмерге окрасился в цвета украинского флага.

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Фотографии Дайвы Зимблиене (шествие) и Дайнюса Витаса (монумент)