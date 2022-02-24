Мэр Укмергского районного самоуправления Роландас Яницкас произнес небольшую речь, закончив ее словами «Слава Украине! Слава героям!». После чего собравшиеся жители прошли колонной по городу до берега реки Швянтойи, где хор музыкальной школы исполнил украинские песни.
Вечером монумент независимости Литвы в Укмерге окрасился в цвета украинского флага.
Фотографии Дайвы Зимблиене (шествие) и Дайнюса Витаса (монумент)
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ландсбергис выступил перед собравшимися: это конец либо всего мира, либо России (34)
Председатель Верховного Совета-Восстановительного...
Нападение России на Украину: Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации (230)
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля...
Ситуация в Киеве ухудшается быстрее, чем предполагалось: ограничено горючее, закрываются магазины (6)
Бывший глава администрации президента Украины и...
МИД Литвы приостанавливает выдачу виз россиянам (8)
После того как Кремль начал военные действия в...
В Литве проходят акции в поддержку Украины: прямая трансляция Delfi из Вильнюса (81)
Сегодня по всей Литве проходят акции солидарности с...