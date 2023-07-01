Митинг Кандротаса на Кафедральной площади большого интереса не вызвал

Полиция предупреждала, что за участие в несанкционированных митингах ждет наказание.
Журналист портала Delfi, которая была на площади, сообщила, что рядом с Кандротасом стояли полицейские.
Кандротас сказал журналистам, что литовцы должны поднимать свои флаги. Когда он говорил с представителями СМИ, за его спиной стояли несколько человек с плакатами. На одном плакате было написано "суп - это мокрый салат", на другом – "У меня есть мнение", на третьем – "сначала молоко, потом - хлопья". На этих людей была вызвана полиция.
На мероприятие против украинских флагов, Кандротас, которого недавно выпустили из колонии, приглашал прийти, разместив соответствующее приглашение в фейсбуке. По словам Кандротаса, участники должны принести литовские флаги, чтобы показать - "здесь живут литовцы".
Его мероприятие "Поднимаю триколор за Литву" направлено против украинских флагов в Литве.
"Подчеркнуть, что в Литве есть триколор - главный флаг. И чтобы нам какие-то приезжие из-за границы не указывали, какой флаг поднимать", – сказал Кандротас, имея в виду общественного деятеля Йонаса Омана.
По его словам, эта акция с шествием ЛГБТ не связана.
1 июля в Литве состоится шествие "Vilnius Pride 2023: мы все еще ходим". Сбор объявлен в 12 ч. около библиотеки им. М.Мажвидаса. В 13 ч. шествие прошло в сторону Кафедральной площади.