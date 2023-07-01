Митинг Кандротаса на Кафедральной площади большого интереса не вызвал

Полиция предупреждала, что за участие в несанкционированных митингах ждет наказание.

Журналист портала Delfi, которая была на площади, сообщила, что рядом с Кандротасом стояли полицейские.

Кандротас сказал журналистам, что литовцы должны поднимать свои флаги. Когда он говорил с представителями СМИ, за его спиной стояли несколько человек с плакатами. На одном плакате было написано "суп - это мокрый салат", на другом – "У меня есть мнение", на третьем – "сначала молоко, потом - хлопья". На этих людей была вызвана полиция.

На мероприятие против украинских флагов, Кандротас, которого недавно выпустили из колонии, приглашал прийти, разместив соответствующее приглашение в фейсбуке. По словам Кандротаса, участники должны принести литовские флаги, чтобы показать - "здесь живут литовцы".

Его мероприятие "Поднимаю триколор за Литву" направлено против украинских флагов в Литве.