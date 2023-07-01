01 июля 2023 г. 11:33

Митинг Кандротаса на Кафедральной площади большого интереса не вызвал

 
ELTA
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Mitingas
Mitingas
ФОТО: DELFI

1 июля на Кафедральной площади состоялся митинг против украинских флагов в Литве, организованный Антанасом Кандротасом-Целофанасом. В пятницу полиция распространила в фейсбике сообщение, в котором сообщила, что этот митинг с полицией не согласован, поэтому жители не должны на него приходить. Мероприятие несанкционированное. Похоже, жители учли это сообщение, поскольку на площади развевалось всего 10 флагов.

Полиция предупреждала, что за участие в несанкционированных митингах ждет наказание.

Журналист портала Delfi, которая была на площади, сообщила, что рядом с Кандротасом стояли полицейские.

Кандротас сказал журналистам, что литовцы должны поднимать свои флаги. Когда он говорил с представителями СМИ, за его спиной стояли несколько человек с плакатами. На одном плакате было написано "суп - это мокрый салат", на другом – "У меня есть мнение", на третьем – "сначала молоко, потом - хлопья". На этих людей была вызвана полиция.

На мероприятие против украинских флагов, Кандротас, которого недавно выпустили из колонии, приглашал прийти, разместив соответствующее приглашение в фейсбуке. По словам Кандротаса, участники должны принести литовские флаги, чтобы показать - "здесь живут литовцы".

Его мероприятие "Поднимаю триколор за Литву" направлено против украинских флагов в Литве.

"Подчеркнуть, что в Литве есть триколор - главный флаг. И чтобы нам какие-то приезжие из-за границы не указывали, какой флаг поднимать", – сказал Кандротас, имея в виду общественного деятеля Йонаса Омана.

По его словам, эта акция с шествием ЛГБТ не связана.

1 июля в Литве состоится шествие "Vilnius Pride 2023: мы все еще ходим". Сбор объявлен в 12 ч. около библиотеки им. М.Мажвидаса. В 13 ч. шествие прошло в сторону Кафедральной площади.

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