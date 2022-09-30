Миссию воздушной полиции НАТО в Балтийском регионе усилят польские солдаты

На церемонии смены военных единиц миссии воздушной полиции НАТО, состоявшейся в пятницу на авиационной базе ВВС в Шяуляе, чешских солдат, которые усиливали миссию последние полгода, сменили поляки.

"Мы благодарны контингентам Венгрии и Польши за их вклад в обеспечение безопасности воздушного пространства Балтийского моря. Это особенно важный сдерживающий фактор в нашем регионе. Солдаты Военно-воздушных сил Польши, активно содействующие обеспечению безопасности региона, уже в одиннадцатый раз примут участие в воздушной полиции НАТО в странах Балтии. Это является сильным сигналом сдерживания и демонстрирует единство Альянса", - сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в распространенном сообщении, польские солдаты в течение следующих двух месяцев будут патрулировать территорию на четырех истребителях F-16. В настоящее время воздушную полицию НАТО в странах Балтии возглавляют Военно-воздушные силы Венгрии, которые дислоцировали в Литве четыре истребителя "JAS 39 Gripen". Через два месяца Польша возьмет на себя руководство этой миссией.

В ответ на войну России в Украине истребители НАТО, охраняющие воздушное пространство стран Балтии, не только поднимаются для распознания и сопровождения российских военных самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, но и осуществляют патрулирование вдоль границы стран Балтии в воздушном пространстве с Россией и Беларусью.