"Было странно и приятно слышать их голоса", - сказал Ауримас.
"Хорошо, я себя чувствую хорошо. Устал, силы истощены, но так бывает всегда. Восстанавливаешь силы и идешь дальше. Все хорошо", – сказал путешественник после того, как ступил на берег.
Встречавшие Ауримаса держали тот же флаг, с которым в декабре проводили его в путь, на нем было написано "Ауримас, успеха в Атлантическом океане!".
Delfi напоминает, что Ауримас поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента (вышел в море из Испании) на континент на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.
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