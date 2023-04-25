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Путешественник Ауримас Валуявичюс за 121 день в одиночку преодолел Атлантический океан на весельной лодке и сошел на берег в Майами. Там его несколько часов ждала группа литовцев, в их числе и близкие путешественника – отец, брат и дедушка. Их возгласы одобрения он слышал, находясь в нескольких милях от берега.

"Было странно и приятно слышать их голоса", - сказал Ауримас.

"Хорошо, я себя чувствую хорошо. Устал, силы истощены, но так бывает всегда. Восстанавливаешь силы и идешь дальше. Все хорошо", – сказал путешественник после того, как ступил на берег.

Встречавшие Ауримаса держали тот же флаг, с которым в декабре проводили его в путь, на нем было написано "Ауримас, успеха в Атлантическом океане!".

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Delfi напоминает, что Ауримас поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента (вышел в море из Испании) на континент на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.

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