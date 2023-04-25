Ауримаса в Майами ждет группа литовцев, в их числе и близкие путешественника – отец, брат и дедушка.

Delfi напоминает, что Ауримас поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.