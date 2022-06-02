Журналист Андрюс Тапинас, который организовал сбор средств, подсчитал, что 5 млн. удастся собрать за три недели. "Я использовал одну очень сложную методику, получилось, что на сбор уйдет три недели. <...> в фейсбуке написал – три недели", – сказал он.

Был разработан план мотивации жителей. Но в Литве началась волна "Байрактар", которая смела все планы, на сбор средств потребовалось чуть больше трех суток. В субботу вечером уже были собраны необходимые средства. В понедельник уже было ясно, что собрано больше, чем планировалось, поскольку после выходных на счет стали поступать средства из-за границы.

"Сегодня я уже вижу только иностранные имена и фамилии: датские, шведские, польские, латвийские. Много жертвовали латыши", – сказал LNK Тапинас в понедельник.

О том, что Литва за несколько дней собрала такое количество средств, говорят в Украине, США и Арабских Эмиратах.

Только BBC выразил обеспокоенность в связи с тем, что сбором средств занимался журналист, который должен сохранять объективную позицию.

"Я не хочу сидеть и интересоваться чьи-то мнением: а что вы, дорогие российские оккупанты, думаете по этому вопрос? Может, надо войти в их положение, оценить их позицию?", – ответил на это Тапинас.

Победитель "Евровидения" группа Kalush Orchestra на аукционе продал свой трофей и передал вырученные деньги Украинской армии.

"Есть немало людей, которые могут выделить не,мало денег на помощь Украине. Эта статуэтка будет таким призом, дополнительной мотивацией жертвующим для армии", – сказал лидер группы Олег Псюк.

Трофей был продан за 900 000 долларов. Но это не все, с аукциона продают и розовую панамку Псюка.

"Я вижу, что жертвовать стали меньше. Я это вижу. Люди возвращаются к нормальной жизни, по ним никто не стреляет", – сказал LNK глава организации Blue/Yellow Джон Оман.

С 24 февраля Blue/Yellow передала на фронт пожертвования в размере 30 млн. евро.

Один военный дрон ситуацию вряд ли изменит, однако Литва с помощью "Байрактар" покупает политическое оружие.

По словам Тапинаса, политики, выступая за границей, смогут показать, что не все устали помогать Украине.

"Они смогут сказать, смотрите, Литва - маленькая страна, смогла за три дня пожертвовать 5 млн. евро. Так о какой усталости идет речь, не говорите и вы об усталости", – заметил журналист.