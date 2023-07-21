Мировой рейтинг самых сильных паспортов: литовский паспорт – на восьмом месте

Латвийский паспорт занял в рейтинге 9 место, разделив его с Словакией и Словенией - с паспортами этих стран без визы можно въехать в 183 страны мира.

Эстония на 10 месте (182 безвизовых направления).

Индекс паспортов от Henley & Partners составляется уже 18 лет. Эксперты анализируют визовые правила более 200 стран и территорий. Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств, куда ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз или с визой по прибытии.

Второе место разделили между собой Германия, Испания и Италия - граждане этих стран могут без виз посещать 190 государств. Третье место в рейтинге (189 безвизовых направлений) заняли сразу 7 стран: Австрия, Франция, Финляндия, Япония, Люксембург, Южная Корея и Швеция.

Россия - на 49 месте (115 безвизовых направлений), Украина - 30 место (146 безвизовых направлений), Беларусь - 64 место (79 безвизовых направлений).