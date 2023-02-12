Мираж повышенных пенсий: на самом деле в кошельках свищет ветер

По данным Соцмина, средняя пенсия по старости увеличилась на 60 евро – с 482 до 542 евро. А средняя пенсия с обязательным стажем – с 510 до 575 евро.

Поскольку часть жителей получает пенсии за текущий месяц, а часть за минувший, повышение пенсий люди ощутят в разное время. Одним пенсии повысили с января, а другим - с февраля.

"Разные пенсии социального страхования получают около 800 000 человек в Литве. Мы знаем, что получатели пенсий всегда с нетерпением ждут повышения, поэтому в начале каждого года первая работа "Содры" - подсчет пенсий.

В этом году это удалось сделать раньше, чем установлено в законе, поэтому жители получают увеличенные пенсии с января", – подчеркнула директор "Содры" Юлита Варанаускене.

Общая часть пенсии в 2023 году выросла на 9%, а индивидуальная – почти на 15%.

По сравнению с 2021 годом, в этом году ряд социальных выплат малоимущим вырастет на 23%, а пенсионные пособия – на 30%.

"Пенсии последовательно растут. Растут размеры социальных пособий. Это значит, что растут и выплаты малоимущим жителям: пожилым, сталкивающимся с нищетой, людям-инвалидам", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

С января средняя пенсия у людей с необходимым стажем увеличилась больше чем на 12%, или на 65 евро. Однако это повышение было индивидуальным.

Размер пенсии зависит от пенсионного возраста человека и количества учетных баллов. Увеличенные пенсии в январе получили пенсионеры, получающие социальные пенсии, их платят за текущий месяц.

Пенсии служащих и военных, а также судей с января 2023 года индексируются на 4,6%. Их пенсионеры получат в феврале.

Пенсии получателей самых маленьких пенсий ниже минимального прожиточного уровня, к таким пенсиям полагается надбавка. С 2023 г. минимальный прожиточный уровень составляет 354 евро в месяц, т.е. на 87 евро или 32,5%, больше, чем в 2022 г.

С учетом этого размера получателям самых низких пенсий прибавляют в среднем по 31,17 евро. Эти пенсии с надбавкой платят с февраля.

На вопрос, получила ли она повышенную пенсию, председатель клайпедского клуба пенсионеров Bangelė Юлия Монтвидайте-Самуйлене только горько усмехнулась.

"Мы этого не почувствовали. Ни я, ни другие мои сверстники, с которыми я говорила. А как почувствовать, если раз сходишь в магазин и этой надбавки уже нет. Возвращаешься и думаешь, как прожить месяц.

А где еще подорожание коммунальных услуг.Тут не только пенсионеры, но и молодые семьи не выживают. Как им выдержать, если работает один человек, а в семье двое детей. Всем плохо, но что делать. Можем ли мы что-то изменить? Ведь власть не свергнем. Есть, как есть", – сказала Монтвидайте-Самуйлене, стаж у которой составляет 32 года. Ее пенсия - 370 евро.

"Это со всеми повышениями. Со вдовьей пенсией получается 410 евро в месяц. Почему власти обманывают, говоря, что повысят пенсию на 60 евро. У меня пенсия выросла на 30 евро. Поднимают на какой-то процент, базовую пенсию не увеличивают. У кого пенсия большая, у того она растет еще больше. У кого есть, тому еще прибавили. Я много работала, педагогическая работа требовала много нервов и здоровья. А сейчас надо как-то выживать. Если бы не дети, не знаю, что было бы. Какой должна быть нормальная пенсия? Если бы получала 700 евро, хватило бы, я была бы счастлива. И 600 евро было бы неплохо", – сказала Монтвидайте-Самуйлене.

Чтобы выжить, немалая часть пенсионеров работает.

По данным "Содры", до повышения средняя пенсия мужчин с необходимым стажем составляла 574 евро, а женщин – 481 евро. У работающих пенсии выше. У мужчин - 597, а у женщин – 542 евро.

Пенсия работающих женщин в среднем 60 евро выше, чем у их неработающих сверстниц.

В 2010 году работали 9% получателей пенсий, в 2022 г. - около 12%. Всего в 2022 году работали 71 200 получателей пенсий, из них 40 700 - женщины и 30 500 - мужчины. Средний возраст работающего пенсионера – 68 лет.

Осенью 2022 г. в Литве работали 2500 человек, которым было больше 72 лет.

В Литве растет число получателей пенсий. В 2017 г. их было 590 500, а в октябре 2022 г. - 610 000.