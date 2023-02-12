Мираж повышенных пенсий: на самом деле в кошельках свищет ветер

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Недавно в Литве поднялся шум из-за возможного повышения пенсионного возраста, эта новость затмила информацию о повышении пенсий и социальных пособий. Только пенсионеров такие повышения не очень-то радуют. По их словам, достаточно раз сходить в магазин, и денег не остается, пишет Vakarų ekspresas.
MAŽMOŽIS. Kasdien sukantys galvą, kaip išgyventi, Lietuvos senjorai tikina, kad pensijų padidinimas praktiškai jokios įtakos jų gyvenimo kokybei neturės
MAŽMOŽIS. Kasdien sukantys galvą, kaip išgyventi, Lietuvos senjorai tikina, kad pensijų padidinimas praktiškai jokios įtakos jų gyvenimo kokybei neturės
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По данным Соцмина, средняя пенсия по старости увеличилась на 60 евро – с 482 до 542 евро. А средняя пенсия с обязательным стажем – с 510 до 575 евро.

Поскольку часть жителей получает пенсии за текущий месяц, а часть за минувший, повышение пенсий люди ощутят в разное время. Одним пенсии повысили с января, а другим - с февраля.

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"Разные пенсии социального страхования получают около 800 000 человек в Литве. Мы знаем, что получатели пенсий всегда с нетерпением ждут повышения, поэтому в начале каждого года первая работа "Содры" - подсчет пенсий.

В этом году это удалось сделать раньше, чем установлено в законе, поэтому жители получают увеличенные пенсии с января", – подчеркнула директор "Содры" Юлита Варанаускене.

Общая часть пенсии в 2023 году выросла на 9%, а индивидуальная – почти на 15%.

По сравнению с 2021 годом, в этом году ряд социальных выплат малоимущим вырастет на 23%, а пенсионные пособия – на 30%.

"Пенсии последовательно растут. Растут размеры социальных пособий. Это значит, что растут и выплаты малоимущим жителям: пожилым, сталкивающимся с нищетой, людям-инвалидам", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

С января средняя пенсия у людей с необходимым стажем увеличилась больше чем на 12%, или на 65 евро. Однако это повышение было индивидуальным.

Размер пенсии зависит от пенсионного возраста человека и количества учетных баллов. Увеличенные пенсии в январе получили пенсионеры, получающие социальные пенсии, их платят за текущий месяц.

Пенсии служащих и военных, а также судей с января 2023 года индексируются на 4,6%. Их пенсионеры получат в феврале.

Пенсии получателей самых маленьких пенсий ниже минимального прожиточного уровня, к таким пенсиям полагается надбавка. С 2023 г. минимальный прожиточный уровень составляет 354 евро в месяц, т.е. на 87 евро или 32,5%, больше, чем в 2022 г.

С учетом этого размера получателям самых низких пенсий прибавляют в среднем по 31,17 евро. Эти пенсии с надбавкой платят с февраля.

На вопрос, получила ли она повышенную пенсию, председатель клайпедского клуба пенсионеров Bangelė Юлия Монтвидайте-Самуйлене только горько усмехнулась.

"Мы этого не почувствовали. Ни я, ни другие мои сверстники, с которыми я говорила. А как почувствовать, если раз сходишь в магазин и этой надбавки уже нет. Возвращаешься и думаешь, как прожить месяц.

А где еще подорожание коммунальных услуг.Тут не только пенсионеры, но и молодые семьи не выживают. Как им выдержать, если работает один человек, а в семье двое детей. Всем плохо, но что делать. Можем ли мы что-то изменить? Ведь власть не свергнем. Есть, как есть", – сказала Монтвидайте-Самуйлене, стаж у которой составляет 32 года. Ее пенсия - 370 евро.

"Это со всеми повышениями. Со вдовьей пенсией получается 410 евро в месяц. Почему власти обманывают, говоря, что повысят пенсию на 60 евро. У меня пенсия выросла на 30 евро. Поднимают на какой-то процент, базовую пенсию не увеличивают. У кого пенсия большая, у того она растет еще больше. У кого есть, тому еще прибавили. Я много работала, педагогическая работа требовала много нервов и здоровья. А сейчас надо как-то выживать. Если бы не дети, не знаю, что было бы. Какой должна быть нормальная пенсия? Если бы получала 700 евро, хватило бы, я была бы счастлива. И 600 евро было бы неплохо", – сказала Монтвидайте-Самуйлене.

Чтобы выжить, немалая часть пенсионеров работает.

По данным "Содры", до повышения средняя пенсия мужчин с необходимым стажем составляла 574 евро, а женщин – 481 евро. У работающих пенсии выше. У мужчин - 597, а у женщин – 542 евро.

Пенсия работающих женщин в среднем 60 евро выше, чем у их неработающих сверстниц.

В 2010 году работали 9% получателей пенсий, в 2022 г. - около 12%. Всего в 2022 году работали 71 200 получателей пенсий, из них 40 700 - женщины и 30 500 - мужчины. Средний возраст работающего пенсионера – 68 лет.

Осенью 2022 г. в Литве работали 2500 человек, которым было больше 72 лет.

В Литве растет число получателей пенсий. В 2017 г. их было 590 500, а в октябре 2022 г. - 610 000.

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