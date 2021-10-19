Минздрав: вакцину AstraZeneca планируется передавать в дар другим странам

"На данный момент в Литве у нас около 180 тысяч доз вакцины AstraZeneca, большую часть этих доз планируется передать в дар другим странам", - во вторник сообщил журналистам советник Министерства здравоохранения Литвы Лукас Галкус.

В этом году Литва уже передала в дар 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове, Грузии и Армении, а также почти 256 тыс. доз - Тайваню.

В начале этого месяца Армении было передано 50 тыс. доз вакцины Moderna.

По данным Департамента статистики, в Литве было использовано 535,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Страна ранее передала в дар другим странам 606,5 тыс. доз вакцины.