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С понедельника в список стран красной зоны попадают Люксембург, Нидерланды и Финляндия, в желтую зону возвращаются острова Италии и Греции, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.
Jūratės Prins nuotraukos.
Jūratės Prins nuotraukos.

Из красной в желтую зону переводятся острова Родос и Санторини, в зеленую зону из желтой – португальский остров Мадейра.

Зеленую зону также пополнил заморский департамент Франции Реюньон.

Для прибывающих из красной зоны непривитым и не переболевшим коронавирусом лицам по-прежнему остается обязательным тест перед поездкой и десятидневная изоляция по прибытии.

Прибывающие из желтой зоны должны сделать тест перед поездкой и спустя 3-5 дней по прибытии его повторить, однако для них не является обязательной десятидневная изоляция.

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Для прибывающих из зеленой зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здоровья (как и для прибывающих из красной и желтой зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.

Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.

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