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В Литву поступило еще 142 тыс. 740 доз созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины Comirnaty, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
Это уже 26-я партия вакцины этого производителя.
Как минимум одной дозой вакцины в Литве привито примерно 1,17 млн жителей или 41,9% населения.
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