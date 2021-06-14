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В Литву поступило еще 142 тыс. 740 доз созданной компаниями BioNTech и Pfizer вакцины Comirnaty, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.
COVID-19 vakcinos
COVID-19 vakcinos
© Shutterstock

Это уже 26-я партия вакцины этого производителя.

Как минимум одной дозой вакцины в Литве привито примерно 1,17 млн жителей или 41,9% населения.

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