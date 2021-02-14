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Девятая партия вакцин против коронавируса BioNTech & Pfizer, состоящая из 29 250 доз, была доставлена на склад Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ) в субботу.
Это BNS подтвердили в Минздраве в воскресенье.
Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Айсте Шукста, партия Pfizer должна была прибыть в Литву в понедельник, но была доставлена раньше.
По ее словам, в пятницу в Литву прибыла новая партия американского производителя вакцин Moderna - 6 тысяч доз.
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