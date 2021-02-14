Это BNS подтвердили в Минздраве в воскресенье.

Как сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Айсте Шукста, партия Pfizer должна была прибыть в Литву в понедельник, но была доставлена ​​раньше.

По ее словам, в пятницу в Литву прибыла новая партия американского производителя вакцин Moderna - 6 тысяч доз.