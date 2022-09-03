По данным министерства, рекомендуется вакцинировать лиц, имевших контакт высокой степени риска, в течение следующих четырех дней со дня контакта.

"В то время, когда в Литве выявляли случаи оспы обезьян и контактировавших лиц, им не предлагали пройти вакцинацию, так как вакцины еще не было", — говорится в ответе Минздрава.

На данный момент в Литве зарегистрировано пять случаев этого заболевания, в последний раз они фиксировались в начале августа.

Первые вакцины против оспы обезьян прибыли в Литву на прошлой неделе – в страну было доставлено 1,4 тыс доз.

В Литве предполагается вакцинировать родственников тех лиц, которые имели контакт с заразившимися. Также будут вакцинированы работники медицинских учреждений, которые, например, консультировали или осматривали людей, применяя недостаточные средства безопасности.

Это также могут быть те, кто путешествовал с зараженными людьми не менее восьми часов на самолете, поезде, автобусе или другом транспорте.

Каждый контакт высокого риска будет индивидуально оцениваться Национальным центром общественного здравоохранения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во время вспышки оспы обезьян в этом году в мире было зарегистрировано более 50 000 случаев заражения этим заболеванием.