Минздрав: в Литве планируют изменить условия изоляции

"Сейчас пересматривают условия изоляции, надо посмотреть, что можно изменить, ведь ситуация быстро меняется, в том числе и в Европе. Я думаю, что сегодня-завтра решение появится", – сказала вице-министр.

По ее словам, планируется менять условия изоляции не для всех сразу, а, например, сначала для сектора услуг здравоохранения. Мнение специалистов расходится и в вопросе, могут ли быть условия изоляции смягчены только для тех, кто привился бустерной дозой.

"Мы говорим и об общих моментах, пока принимаем решения в узкой сфере, обсуждаем сферу здравоохранения, чтобы не пришлось изолировать всех, ведь в данном случае сталкиваемся с нехваткой работников, если действует строгая изоляция. Не хотелось бы, чтобы сообщалось, что условия изоляции сразу смягчатся для всех, возможно, сначала в определенных секторах, поэтапно", – заметила Билотене-Мотеюнене.

По ее словам, условия изоляции изменят по решению министра здравоохранения. Она сказала, что пока не хочет указывать какие-то конкретные сроки, пока не принято окончательное решение.

"Пока речь идет о тех, кто привился бустерной дозой, но и тут мнения разные, ведь болеть могут все. Я бы не хотела что-то говорить, пока нет решения", – отметила Билотене-Мотеюнене.

Некоторые страны мира, в их числе Франция, США сократили сроки изоляции, когда начал распространяться "омикрон". Сообщают, что, вероятно, этот штамм не столь опасен, как бывшие до него, но он быстрее распространяется.