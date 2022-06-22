Минздрав: в ближайшие две недели в Литву поступят 700 вакцин от оспы обезьян

"Они должны прибыть в Литву через пару-тройку недель", - сказала замминистра журналистам во вторник.

Европейский союз объявил на прошлой неделе, что закупил почти 110 тыс. доз вакцины против оспы обезьян для борьбы со вспышкой заболевания.

По данным Минздрава, Литва получит 700 доз от этого количества.