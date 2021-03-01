"Господин Чаплинскас вернулся на работу, его больничный был закрыт 26 февраля. Сегодня, 1 марта, он был уволен", – сказала Шукста.
Вопрос увольнения Чаплинскаса был решен 5 ноября, однако все это время директор центра был на больничном.
По словам Шуксты, ВРИО главы центра назначен заместитель директора Кястутис Кривицкас. Он будет выполнять эти обязанности со 2 марта до назначения нового главы, которого выберут в результате конкурса.
Чаплинскас возглавлял Центр инфекционных заболеваний и СПИДа с 1989 года.
Решение об увольнении Чаплинскаса было принято прежним главой Минздрава Аурелиюсом Веригой, нынешний министр Арунас Дулькис сказал, что у него нет оснований для отмены этого решения.
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