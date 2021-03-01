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В пятницу был закрыт больничный главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюса Чаплинскаса, и руководитель был уволен с занимаемой должности, сообщила представитель главы Минздрава Литвы Айсте Шукста.
prof. dr Saulius Čaplinskas
prof. dr Saulius Čaplinskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Господин Чаплинскас вернулся на работу, его больничный был закрыт 26 февраля. Сегодня, 1 марта, он был уволен", – сказала Шукста.

Вопрос увольнения Чаплинскаса был решен 5 ноября, однако все это время директор центра был на больничном.

По словам Шуксты, ВРИО главы центра назначен заместитель директора Кястутис Кривицкас. Он будет выполнять эти обязанности со 2 марта до назначения нового главы, которого выберут в результате конкурса.

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Чаплинскас возглавлял Центр инфекционных заболеваний и СПИДа с 1989 года.

Решение об увольнении Чаплинскаса было принято прежним главой Минздрава Аурелиюсом Веригой, нынешний министр Арунас Дулькис сказал, что у него нет оснований для отмены этого решения.

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