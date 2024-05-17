2024.05.17 07:12

Минздрав: со следующего года услуги посещения семьи будут доступны по всей Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В муниципалитетах, реализовавших пилотные проекты, женщины и семьи, ожидающие, только что родившие или воспитывающие детей до двух лет, продолжат иметь доступ к помощи и консультациям квалифицированных специалистов на дому, а со следующего года услуги начнут предоставляться по всей Литве.

Министерство здравоохранения сообщает, что после успешного завершения проекта посещения семей, в 11 муниципалитетах, реализовавших пилотные проекты, с 1 мая этого года услуги посещения семей будут оплачиваться за счет средств Фонда обязательного страхования здоровья. А с 1 мая следующего года эти услуги станут доступны жителям всех муниципалитетов Литвы.

Сообщается, что услуга посещения семей предназначена для социально уязвимых семей, которым специалисты здравоохранения, получившие специальные знания, помогают безопасно заботиться о своем здоровье и здоровье ребенка, формировать хорошие материнские навыки, снижать потенциальные риски или избегать их.

Приоритет для получения услуги отдается женщинам в возрасте 18 лет и младше, женщинам, ожидающим рождения первого ребенка, в возрасте 40 лет и старше, а также женщинам с факторами риска, связанными со здоровьем или социальными рисками, такими как чрезмерное употребление алкоголя или других вызывающих зависимость веществ, небезопасная социальная среда, психические расстройства и т. д.

Специалисты по посещению семей при посещении семьи на дому при каждом посещении оценивают состояние здоровья матери и ребенка, при необходимости выполняют гигиенические или сестринские процедуры, помогают матери изменить образ жизни и привычки, консультируют по вопросам здоровья ребенка и матери, грудного вскармливания, обучения малыша, ухода за первыми зубами и другим вопросам.

На дому семьи посещают и консультируют акушеры или медсестры, работающие в команде семейных врачей, прошедшие обучение по специальной программе последипломного образования, подготовленной Литовским университетом наук о здоровье. Обучение дополнительных специалистов планируется осуществить за счет средств швейцарско-литовского сотрудничества.

Услуга посещения семей в Литве начала предоставляться в ходе реализации программы Финансового механизма Европейского экономического пространства на 2014-2021 годы "Здоровье". В ходе пилотных проектов, стартовавших в 2022 году, 13 специально обученных специалистов регулярно посещали 325 семей в 16 муниципалитетах.

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