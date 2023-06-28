Минздрав: со следующего года запускается бесплатная горячая линия помощи желающим отказаться от курения

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, несмотря на то, что число курящих в Литве постоянно сокращается, в последнее время среди молодежи все большую популярность набирают различные бездымные и электронные сигареты.
"Важно предоставлять основную информацию о вреде табака для организма, а также поддерживать тех, кто планирует отказаться от курения, ведь только целеустремленный человек, при поддержке, может успешно продолжить свой путь к избавлению от вредных привычек. Намечены комплексные меры, которые повысят сознательность и устойчивость к пагубным привычкам", – сказал министр.
Между тем, врио руководителя ДКРНТА Гражина Белян подчеркнула, что консультации специалистов горячей линии оказывают решающее влияние на отказ от курения.
"Стремление оказать помощь лицам, страдающим никотиновой зависимостью, является одним из приоритетов Департамента. Согласно результатам научных исследований, услуги национальной горячей линии для отказа от курения значительно повышают шансы курящего на успешный отказ от этой привычки. Бросающим курить нужна именно последовательная помощь, а не отдельные инициативы", – сказала Г. Белян.
Прогрессивный проект "Национальная горячая линия помощи по отказу от курения" будет проводиться до конца 2029 г. Проект финансируется за счет средств государственного бюджета, на реализацию проекта выделено 1,4 млн евро.