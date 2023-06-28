Минздрав: со следующего года запускается бесплатная горячая линия помощи желающим отказаться от курения

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, несмотря на то, что число курящих в Литве постоянно сокращается, в последнее время среди молодежи все большую популярность набирают различные бездымные и электронные сигареты.

"Важно предоставлять основную информацию о вреде табака для организма, а также поддерживать тех, кто планирует отказаться от курения, ведь только целеустремленный человек, при поддержке, может успешно продолжить свой путь к избавлению от вредных привычек. Намечены комплексные меры, которые повысят сознательность и устойчивость к пагубным привычкам", – сказал министр.

Между тем, врио руководителя ДКРНТА Гражина Белян подчеркнула, что консультации специалистов горячей линии оказывают решающее влияние на отказ от курения.