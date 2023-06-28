28 июня 2023 г. 15:47

Минздрав: со следующего года запускается бесплатная горячая линия помощи желающим отказаться от курения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektroninių cigarečių rūkymas
Elektroninių cigarečių rūkymas
ФОТО: Reuters
С начала следующего года в стране начнет работу бесплатная горячая линия помощи жителям, желающим отказаться от курения, сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав), добавив, что на этой неделе Минздрав подписал договор с Департаментом по контролю над распространением наркотиков, табака и алкоголя (ДКРНТА) о создании такой линии.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, несмотря на то, что число курящих в Литве постоянно сокращается, в последнее время среди молодежи все большую популярность набирают различные бездымные и электронные сигареты.

"Важно предоставлять основную информацию о вреде табака для организма, а также поддерживать тех, кто планирует отказаться от курения, ведь только целеустремленный человек, при поддержке, может успешно продолжить свой путь к избавлению от вредных привычек. Намечены комплексные меры, которые повысят сознательность и устойчивость к пагубным привычкам", – сказал министр.

Между тем, врио руководителя ДКРНТА Гражина Белян подчеркнула, что консультации специалистов горячей линии оказывают решающее влияние на отказ от курения.

"Стремление оказать помощь лицам, страдающим никотиновой зависимостью, является одним из приоритетов Департамента. Согласно результатам научных исследований, услуги национальной горячей линии для отказа от курения значительно повышают шансы курящего на успешный отказ от этой привычки. Бросающим курить нужна именно последовательная помощь, а не отдельные инициативы", – сказала Г. Белян.

Прогрессивный проект "Национальная горячая линия помощи по отказу от курения" будет проводиться до конца 2029 г. Проект финансируется за счет средств государственного бюджета, на реализацию проекта выделено 1,4 млн евро.

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