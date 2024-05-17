Минздрав: со следующего года услуги посещения семьи будут доступны по всей Литве

Министерство здравоохранения сообщает, что после успешного завершения проекта посещения семей, в 11 муниципалитетах, реализовавших пилотные проекты, с 1 мая этого года услуги посещения семей будут оплачиваться за счет средств Фонда обязательного страхования здоровья. А с 1 мая следующего года эти услуги станут доступны жителям всех муниципалитетов Литвы.

Сообщается, что услуга посещения семей предназначена для социально уязвимых семей, которым специалисты здравоохранения, получившие специальные знания, помогают безопасно заботиться о своем здоровье и здоровье ребенка, формировать хорошие материнские навыки, снижать потенциальные риски или избегать их.