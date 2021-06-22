Минздрав склонен разрешить прививать от COVID-19 проживающих за рубежом литовцев

Как информировали BNS в Минздраве, сейчас в Литве привиться от COVID-19 могут только постоянные жители Литвы и иностранцы определенных категорий. Между тем зарегистрированный во вторник проект распоряжения министра здравоохранения Арунаса Дулькиса предоставил бы такую возможность и проживающим за рубежом гражданам Литвы.
Распоряжение относит к целевой группе прививаемых лиц всех граждан Литвы, то есть тех, кто уехал из Литвы и декларировал место жительства за рубежом.
Проект четче регламентирует и вакцинацию иностранцев, однако, как отмечает Минздрав, существенных изменений в их вакцинации не намечается.
Создать возможность прививать всех проживающих за рубежом соотечественников просила Минздрав министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Сейчас в Литве от коронавируса как минимум одной дозой вакцины привито более 1,21 млн человек.
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