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После того как в общественном пространстве появилась информация о смерти малолетнего ребенка от COVID-19, Минздрав Литвы распорядился, чтобы Государственная служба аккредитации деятельности в сфере здравоохранения провела расследование в связи с качеством предоставленных услуг и их соответствию действующим законам. Министерство также уточняет обстоятельства, по которым, возможно, затянули процесс предоставления данных судмедэкспертизы.
Минздрав сожалеет, что появившаяся в публичном пространстве информация могла причинить боль близким покойного.
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