Минздрав расширяет услуги по уходу на дому: теперь они предоставляются по вечерам и в выходные дни

До сих пор эти услуги были доступны только в дневное время, но пациенты и команды по уходу на дому говорят, что этого недостаточно.

"Людям недостаточно услуг только в дневное время. Болезнь не заканчивается в пятницу в 17 часов. Например, если назначена антибиотикотерапия, мы не можем прекратить ее в пятницу и продолжить в понедельник, или, если требуется ежедневный уход за раной – перенести амбулаторное лечение на рабочее время. В результате было принято решение продлить предоставление услуг в вечернее время, в выходные и праздничные дни, обеспечив тем самым непрерывность лечения", – сказал советник Отдела сестринского дела и длительного ухода Минздрава Марюс Чюрленис, подчеркивая, что большинство стран Западной Европы, особенно в Скандинавии, уже давно выбирают модель услуг на дому.

Еще одним важным изменением, которое облегчит уход за пациентами на дому, качество их жизни и расширит корзину предоставляемых услуг, является добавление к нынешней команде, оказывающей услуги по уходу – медсестры, помощника медсестры и кинезитерапевта – эрготерапевта.

"Это особенно важно для людей, перенесших соматические и неврологические расстройства, травмы, нарушающие функции повседневной жизни. Общаясь с пациентом, его близкими и выполняя процедуры, эрготерапевт после травмы или болезни помогает вернуться к полноценной жизни, восстановить трудовые навыки, которые были до болезни, и почувствовать себя более самостоятельным в повседневной деятельности", - подчеркивает М. Чюрленис.

Министерство напоминает, что направление для получения услуги по уходу на дому назначает семейный врач пациента, а услуги по уходу на дому могут получить лица, которым в связи с изменившимся состоянием здоровья или функциональными нарушениями трудно полноценно функционировать в быту, а также людям, которые после дневных операций нуждаются в уходе.