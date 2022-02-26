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Министерство здравоохранения из-за войны России в Украине сообщило, что останавливает выдачу гражданам России разрешений на приезд в Литву в порядке исключения.
Минздрав прекратит выдачу разрешений гражданам РФ на приезд в Литву для получения медуслуг
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это означает, что иностранцы из враждебного государства не смогут больше приехать в Литву для получения услуг по надзору за здоровьем - для диагностических исследований, стационарного или операционного лечения, а также для получения услуг медицинской реабилитации", - сообщает министерство.

Разрешения не будут выдаваться и в тех случаях, когда граждане России хотят приехать для ухода за проживающими в Литве близкими родственниками.

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