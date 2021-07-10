Напомним, что Литва одна из первых в ЕС стала выдавать этот документ. Его можно взять на портале http://www.esveikata.lt.

Важно знать, что перед поездкой надо проверить, какие требования действуют в той стране, куда вы отправляетесь. Правила можно найти на сайте reopen.europa.eu/lt.