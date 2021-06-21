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Минздрав Литвы предлагает правительству немного изменить правила карантина. В зарегистрированном в пятницу документе предложены изменения к порядку проведения мероприятий на свежем воздухе и мероприятий по случаю дня Ивана Купалы.
Минздрав предлагает ввести послабления на день Ивана Купалы
© DELFI / Orestas Gurevičius

Минздрав предлагает упразднить требование находиться на таких мероприятиях только на сидячих местах и запрет на продажу еды и напитков, а также запрет на предоставление других услуг во время таких мероприятий.

Предлагается также не требовать с организаторов мероприятий под открытым небом 23-24 июня распространять билеты только по интернету.

Delfi напоминает, что заседание правительства состоится 21 июня. Этот документ пока в повестку дня не включен.

Карантин в Литве действует до 30 июня.

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