Минздрав предлагает ввести послабления на день Ивана Купалы

Минздрав предлагает упразднить требование находиться на таких мероприятиях только на сидячих местах и запрет на продажу еды и напитков, а также запрет на предоставление других услуг во время таких мероприятий.
Предлагается также не требовать с организаторов мероприятий под открытым небом 23-24 июня распространять билеты только по интернету.
Delfi напоминает, что заседание правительства состоится 21 июня. Этот документ пока в повестку дня не включен.
Карантин в Литве действует до 30 июня.
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