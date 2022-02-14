Минздрав предлагает изменить некоторые требования для прибывающих в Литву

"Если сегодня правительство одобрит, есть план, что по возвращении из стран ЕС не будет ни проверки документов, ни требования сертификатов", – заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис журналистам в правительстве в понедельник.
"Но действие сертификата ЕС остается, поскольку он может потребоваться в других странах", – добавил министр.
По его словам, в понедельник правительство также рассмотрит предложение отказаться от пункта постановления правительства о запрете въезда иностранцев в Литву.
"Сегодня мы постараемся договориться о дате с министрами", — сказал Дулькис.
Путешественникам, прибывающим в Литву с понедельника из любой страны, больше не нужно изолироваться.
По данным Минздрава, поскольку путешественники из любой точки мира с понедельника попадут в желтую зону, они должны будут заполнить анкету пассажира и предоставить документ, подтверждающий один из трех фактов: вакцинация против COVID-19, отрицательный результат теста на COVID-19 перед поездкой или выздоровление от COVID-19.
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