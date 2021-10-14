В ответах порталу Delfi представитель пресс-службы Минздрава Юлианас Галишанскас сказал, что пока от "паспорта возможностей" отказываться не планируют.
"Паспорт возможностей" - хорошее средство для управления потоками, для создания безопасного окружения и работы бизнеса. Отказываться от него сейчас не планируют. "Паспорт возможностей" или его аналог сейчас действует в разных странах ЕС. Важно отметить, что его сейчас могут получить и люди, сдавшие тесты на антитела, если их ответы были положительными. Обсуждаться отмена этого документа может только тогда, когда ситуация изменится, – первый показатель тут - не количество новых случаев, а сокращение пациентов в больницах", – писал в ответах Delfi Галишанскас.
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