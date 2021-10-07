Минздрав отдельной рекламой будет призывать прививаться молодежь

"Создают видеоклипы к рекламной кампании COVID, их цель - побудить людей к вакцинации. Целевая аудитория – группа 16-25 лет - школьники и студенты, в основном жители регионов и небольших городов, которые сомневаются или не спешат прививаться. (...) В клипах должен быть отражен протест молодых людей против отказа от вакцинации", – сказано в документе.

Идея кампании следующая: "Вакцина обросла разными стереотипами, в том числе утверждают, что это продолжительный процесс с неизвестными последствиями. А ведь привиться так же просто, как завязать шнурки. Просто, быстро, делаешь это и идешь вперед. К красивому и светлому будущему. Эта кампания - протест молодых людей против решения не прививаться через символ активной и энергичной молодежи – спортивные ботинки".

Клипы не должны быть продолжительнее 45 секунд. Их планируют показывать на ЛРТ, а также по региональным каналам, в интернете.

Стоимость создания двух клипов составляет 8789,44 евро с НДС. По данным Rekvizitai.lt, в ПУ Vizualinė komunikacija сейчас работает один человек.