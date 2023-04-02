Минздрав нашел способ решить проблему очередей у врачей: передаст часть функций

Женщина из Вильнюса, которая с трудом ходит, идет в поликлинику и не может сдержать гнев.

"Похода к семейному врачу пришлось ждать месяц. Надо к пульмонологу, легкие плохие, только 8 мая", — пожаловалась пожилая женщина.

Другой человек, опрошенный LNK, сказал, что длинные очереди для тех, кто хочет получить бесплатные медицинские услуги.

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"Когда приходишь, он сначала печатает данные. А клиент сидит", — рассказала другая женщина из Вильнюса.

Пока пациенты ждут, а врачи задыхаются от бюрократического бремени, бросают спасательный круг. Часть работы предстоит переложить на плечи медсестер.

Минздрав предлагает предоставить медсестрам право выписывать рецепты в определенных случаях, а также разрешить им выдавать больничные листы и направления.

"Нехватка врачей-специалистов в других странах показала, что необходимо укреплять бригады семейных врачей. И мы здесь не какие-то пионеры", - сказал LNK министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Юсте Латаускене, семейный врач Каролинишкиской поликлиники, сказала, что поддерживает такое предложение.

"Те функции, которые выполняет медсестра, должны быть узаконены. Она уже делает это", — сказала семейный врач.

Медсестры смогут выдавать направления на профилактические программы и профилактические осмотры. По словам министра здравоохранения А. Дулькиса, такая модель была опробована во время пандемии COVID-19 и медсестры справились на отлично.

"Подготовку медсестер обычной практики мы начали, они уже есть. Однако законодательные акты не дадут этих полномочий опытной медсестре", - сказал А.Дулкис.

"Мы часто слышим от пациентов, что если им, например, нужен только больничный, они пытаются договориться и замениться. Некоторые пациенты покупают более дешевые лекарства, стоимость которых не компенсируется, потому что, по их словам, им слишком сложно зарегистрироваться", — говорит семейный врач Каролинишкиской поликлиники Ю. Латаускене.

Медсестрам предлагается дать право выписывать и назначать лекарства для лечения хронических заболеваний. Сейчас пациент должен всегда консультироваться с семейным врачом для продолжения приема лекарств даже при четком диагнозе.

"Это очень необходимо. Мы давно говорим об этом. Вначале некоторые пациенты могут не хотеть этого, но это нужно учитывать", - сказал LNK директор Центральной поликлиники Здислав Скварчаны.

Так и есть - часть населения настроена категорично.

"Не все врачи все знают, и я не думаю, что действительно доверяла бы медсестрам", — сказала одна женщина из Вильнюса.

Другой мужчина также согласился с тем, что медсестра не является специалистом и не сможет ответить на вопросы, которые может задать пациент.

Но заведующий Центральной поликлиникой уверяет, что качество не упадет, и это решение будет способствовать сокращению очередей.

"Хорошо, что врачи отказываются от этой работы. Потому что у них и так много бюрократии", - сказала LNK женщина из Вильнюса.

Ю. Латаускене, семейный врач Каролинишкиской поликлиники, считает, что большинство пациентов даже не заметят разницы – они придут в лечебное учреждение и получат услуги.

Однако есть и другая сторона медали – в настоящее время не хватает самих медсестер.

"Сейчас говорят, что не хватает около 3000 медсестер. Я думаю, что это число значительно сократилось", - сказала LNK председатель правления Литовской ассоциации врачей Ауристида Герлякене.

"По тенденциям, по аналитическим оценкам, будет дефицит медицинских сестер. Но их обучение можно пройти быстрее, чем обучение врачей", - в свою очередь сказала глава Ассоциации помощи онкологическим больным Неринга Чякене.

А как же вопрос зарплаты?

"Большая работа с пациентами потребует больше времени, поэтому мы надеемся, что это отразится и на заработной плате». (…) В настоящее время средняя заработная плата медсестры составляет 1700 евро без учета налогов", — сказала Аушра Волоткайте, президент Организации специалистов по сестринскому делу.

Министр здравоохранения А. Дулькис обещает, что более высокая нагрузка гарантирует более высокую заработную плату.

"Теперь каждый год мы дополнительно выделяем 10 млн евро бригадам семейных врачей", — сказал он.

Предлагаемые изменения еще должны быть одобрены Сеймом.