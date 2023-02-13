Минздрав: направления к врачам будут действительны в три раза дольше – до 180 дней

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отмечает, что и пациенты, и врачи сталкиваются с неудобствами из-за срока действия направлений – в учреждениях первого звена образуется значительный поток пациентов только из-за перезаписи направлений с истекшим сроком.

"В ближайшее время срок действия направления будет увеличен с 60 до 180 дней. Это снизит бюрократическую нагрузку на врачей, так как им больше не придется переписывать направления с истекшим сроком. Польза для пациентов тоже очевидна – не нужно будет повторно обращаться к семейному врачу, у нас будет меньше визитов в медицинские учреждения только из-за "бумажной волокиты". Эти изменения будут способствовать сокращению очередей в медучреждениях и нормализации нагрузки семейных врачей", - сказал министр здравоохранения.

Более длительный срок будет распространяться на направления врачей общей практики на услуги врачей-специалистов, за исключением физиотерапии и реабилитационных услуг, срок действия которых составляет 60 дней, говорится в сообщении.

Министерство предлагает еще одно нововведение, связанное с сокращением избыточных направлений. Согласно новому порядку, направление должно быть выдано врачом и при выписке больного на амбулаторное лечение после оказания услуг в отделении приема-скорой помощи.

Это снизит количество повторных посещений, если пациент нуждается в повторных консультациях, и снизит нагрузку на учреждения первичной медицинской помощи.