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Министерство здравоохранения (Минздрав) напоминает, что до 1 июля текущего года водители страны должны обновить свои автоаптечки. Состав аптечек нового поколения расширен с целью обеспечения возможности оказания помощи всем участникам дорожного движения.
Automobilio pirmosios pagalbos rinkinys
Automobilio pirmosios pagalbos rinkinys
© DELFI / Julius Kalinskas

По данным министерства, необходимость в обновлении аптечки возникла в связи с тем, что ее состав не менялся на протяжении 18 лет, а за это время изменились принципы оказания первой помощи. Отмечается, что с 1 июля каждая обновленная автоаптечка должна быть дополнена давящей повязкой, гипотермическими пакетами, жгутами для остановки артериального кровотечения и одноразовой лицевой маской для реанимации (для проведения искусственного дыхания).

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Минздрав подчеркивает, что водители, чьи автоаптечки обновлялись после 1 января 2019 года, должны дополнить состав своих автоаптечек всего 2 жгутами. Если аптечка была приобретена до указанной даты, водитель должен приобрести новую аптечку.

В состав авто- и железнодорожной аптечки должны входить:

  • стерильные пластыри различных размеров;
  • пластырь (в рулоне);
  • стерильный компрессионный бинт со стерильной подушечкой не менее 10 см х 10 см, сам бинт не менее 15 см х 180 см;
  • нестерильная повязка;
  • поддерживающая треугольная повязка;
  • ножницы для оказания первой помощи;
  • специальное одеяло для укладки или укрытия пострадавшего (размером не менее 130 см х 200 см);
  • стерильная раневая повязка размером не менее 5 см х 10 см;
  • одноразовые медицинские перчатки;
  • одноразовые защитные пленки/реанимационные маски для проведения искусственного дыхания;
  • одноразовый охлаждающий (гипотермический) пакет;
  • жгут для остановки сильного (обильного) кровотечения из конечностей (руки, ноги);
  • памятка – описание оказания первой помощи или памятка-правила пользования жгутом.

ELTA напоминает, что вследствие нарушения производственных и логистических процессов из-за войны в Украине, в 2022 г. на рынке наблюдалась нехватка обновленных аптечек. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, Минздрав перенес крайний срок обновления автоаптечек на 1 июля 2023 года.

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