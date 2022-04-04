Минздрав: маски в Литве рекомендуются, изоляция сокращается

Минздрав по-прежнему рекомендует надевать маски в тех закрытых помещениях, где сложно соблюдать дистанцию, собирается много людей или в помещениях с плохой вентиляцией.
Такой же порядок ношения масок действует в Нидерландах, Великобритании, Бельгии, Франции, Латвии.
Обязательными маски остаются в Эстонии, Греции, Польше, Словакии, Словении, Австрии, Испании, Италии и некоторых других странах. Маски только рекомендуют или вовсе не требуют надевать в Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Исландии.
Минздрав информирует, что с 4 апреля до 5 дней сокращается обязательная изоляция больных COVID-19 – это изменение ввели с учетом особенностей теперешней формы коронавируса, т.е. короткого инкубационного периода. Если потребуется более длительная изоляция, ее сможет назначить врач, оценив состояние пациента.
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