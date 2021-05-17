Советник главы Минздрава Арунаса Дулькиса Аста Рюкене сказала, что проблемы уже решены.

"Сегодня утром, в 6.45 ч. была запущена новая система регистрации на вакцинацию от коронавируса. (…) По интернету до 14 ч. на прививку записались 16 000 жителей. Сбои в работе системы фиксировались с 8 до 10 ч. Причины сбоев идентифицированы и устранены, система без перебоев работает с 10 ч.", – сказала она.

"Горячая линия" работала с 8 ч., было получено 2000 звонков, ответили на 65% поступавших звонков. Большую часть звонивших направили в систему электронной регистрации", – заметила представитель Минздрава.

Она призвала жителей регистрироваться по интернету. Рюкене напомнила, что жители могут выбирать не только вакцину, но и место вакцинации.

Канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сказала, что со следующей недели на вакцинацию смогут регистрироваться люди с 35 лет.

"С 24 мая прививаться смогут люди с 35 лет, а с 31 мая – с 16 лет", – сказала она.

По словам Гребенковене, в мая планируют получить больше 0,5 млн. доз вакцин.

"Если все будет проходить без сбоев, то в начале июня одной дозой мы привьем больше миллиона жителей", – прибавила она.

Канцлер Минздрава сказала, что пока о более поздней ревакцинации вакциной Pfizer/BioNTech не говорят, но в будущем этот вопрос могут пересмотреть.