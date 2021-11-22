aA
Согласно списку пораженных коронавирусом стран, в зеленой зоне не осталось ни одного государства, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.
Минздрав Литвы: в зеленой зоне не осталось ни одной страны
© Orijus Gasanovas

С понедельника в красную зону переходят острова Фуэртевентура, Тенерифе, Гран-Канария, Мадейра и Реюньон. Мальта перешла в желтую зону, и теперь в зеленой зоне не осталось ни одного государства.

Как сообщает Минздрав, на следующей неделе требования изоляции и тестирования в связи с COVID-19 для путешественников не меняются. Для прибывающих из красной зоны непривитым и не переболевшим лицам по-прежнему остается обязательным тест перед поездкой и десятидневная изоляция после прибытия.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1349 новых случаев и 21 смерть
Ученый: для апокалиптического сценария пандемии должно произойти что-то на самом деле плохое  (46)

Прибывающим из желтой зоны следует сделать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не является обязательной. Для прибывающих из зеленой зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здоровья (как и для прибывающих из красной и желтой зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.

Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Мэр Вильнюса привился бустерной дозой вакцины от коронавируса

20 ноября в центре вакцинации Litexpo мэр Вильнюса...

Коронавирус в Литве: 1904 новых случая и 30 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1904 новых...

TOP новостей

Экономист критикует увеличение налога на автомобили в Литве: это мало чем связано с уровнем загрязнения (25)

Экономист Раймондас Куодис сказал, что предложенный...

Три муниципалитета Литвы перешли в красную эпидемиологическую зону (3)

В статистике коронавируса в Литве есть две хорошие...

Такого развлечения в Литве еще не было: по железной дороге к Деду Морозу

Публичное учреждение "Аукштайтийская железная дорога"...

Коронавирус в Литве: 851 новый случай и 23 смерти (8)

За минувшие сутки в Литве было выявлен 851 новый случай...

Ingrida Šimonytė

Премьер призывает ЕК координировать "технические переговоры" с Минском со странами региона (44)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...