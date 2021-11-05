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С понедельника в красную зону списка пораженных коронавирусом стран переходят Швеция и греческий остров Крит – раньше они были в желтой зоне, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Минздрав Литвы: в списке пораженных стран - Швеция и Крит
© Reuters / Scanpix

Между тем из зеленой зоны в желтую переходит португальский остров Мадейра.

Для прибывающих из красной зоны непривитым и непереболевшим лицам по-прежнему остается обязательным тест перед поездкой и десятидневная изоляция после прибытия.

Прибывающим из желтой зоны следует сделать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не является обязательной.

Для прибывающих из зеленой зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здравоохранения (как и для прибывающих из красной и желтой зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.

Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.

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