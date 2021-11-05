Минздрав Литвы: в списке пораженных стран - Швеция и Крит

Между тем из зеленой зоны в желтую переходит португальский остров Мадейра.
Для прибывающих из красной зоны непривитым и непереболевшим лицам по-прежнему остается обязательным тест перед поездкой и десятидневная изоляция после прибытия.
Прибывающим из желтой зоны следует сделать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней, изоляция для них не является обязательной.
Для прибывающих из зеленой зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здравоохранения (как и для прибывающих из красной и желтой зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.
Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.
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