Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).
Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался 1 процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.
Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры о проведении исследований с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом.
К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.
Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью обратятся в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.
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