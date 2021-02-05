Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).

Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался 1 процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры о проведении исследований с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом.

К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.

Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью обратятся в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.