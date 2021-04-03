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В пятницу обновлен список пораженных коронавирусом стран, по прибытии из которых применяются более жесткие условия изоляции - его пополнили Бельгия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Молдавия, Бермуды, Кюрасао. В списке не осталось Мальты, сообщает Министерство здравоохранения.
Минздрав Литвы: ужесточаются условия изоляции для приезжающих из Бельгии, Нидерландов
© Zuma Press / Scanpix

Приезжающие должны иметь сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 (ПЦР или антигенный) тест с отрицательным ответом.

Как и на прошлой неделе, сохраняются те же требования для членов экипажей и команд.

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Если у приезжающего нет теста, то он в течение 24 часов по прибытии должен обратиться на "Горячую линию" 1808 или в учреждение, которое делает анализы на COVID-19, и зарегистрироваться для проведения теста.

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