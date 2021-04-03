Минздрав Литвы: ужесточаются условия изоляции для приезжающих из Бельгии, Нидерландов

Приезжающие должны иметь сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда в Литву тест на COVID-19 (ПЦР или антигенный) тест с отрицательным ответом.
Как и на прошлой неделе, сохраняются те же требования для членов экипажей и команд.
Если у приезжающего нет теста, то он в течение 24 часов по прибытии должен обратиться на "Горячую линию" 1808 или в учреждение, которое делает анализы на COVID-19, и зарегистрироваться для проведения теста.
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