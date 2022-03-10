Как сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав), врачи смогут выписать рецепты беженцам в электронной или бумажной форме, идентифицируя лицо по номеру, который иностранец получает при регистрации в Департаменте миграции.

В медучреждении нужно будет предъявлять карту регистрации, выданную Департаментом миграции, ее же нужно будет предъявлять и в аптеке.

Украинские беженцы после регистрации в Департаменте миграции могут получать неотложную медпомощь, сопровождение беременности, помощь при родах и другие необходимые медицинские услуги всех трех уровней, при неоказании которых может ухудшиться состояние здоровья настолько, что им понадобятся услуги скорой помощи.

Беженцы также могут получить прививки от коронавируса, а дети - прививки согласно календарю профилактических прививок.

Иностранцы могут самостоятельно обращаться в любое лечебное учреждение, где есть семейный врач.

За неотложной медицинской помощью следует обращаться в ближайшее лечебное учреждение или по номеру 112.