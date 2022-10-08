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Из-за нарушений в процесса производства и логистики, связанных с войной в Украине, сейчас на рынке ощущается недостаток комплектующих частей для обновленных автоаптечек. С учетом этого Минздрав Литвы снова перенес срок введения новых автоаптечек - на этот раз до 1 июля 2023 г., сообщает madeinvilnius.lt.
Automobilio pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė)
Automobilio pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė)
© DELFI / Julius Kalinskas

Минздрав напоминает, что было решено обновить содержимое автоаптечек, поскольку этого не делали 18 лет, а за этот срок изменились принципы оказания первой медицинской помощи. В новых аптечках должны быть эластичный бинт, одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, быстрые маски первой помощи (2 шт.) одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.).

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Минздрав напоминает, что если содержимое аптечки обновлялось после 1 января 2020 г. водителям надо купить только два жгута-турникета. Если аптечка была приобретена раньше, то водители должны купить новую аптечку.

Все комплектующие части аптечки должны быть отмечены европейским знаком качества CE.

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