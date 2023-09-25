Минздрав Литвы: с 5 октября жители смогут пройти одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

"Мы готовы к началу холодного сезона. В этом сезоне мы предоставляем возможность сделать прививку от заболевания COVID-19 и гриппа за одно посещение медицинского учреждения. Это удобно, быстро и рекомендовано экспертами. Жители смогут это сделать с 5 октября", – сказала в понедельник журналистам канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.
"Обе вакцины уже в Литве, они скоро будут доставлены в медучреждения", – отметила она.
Сообщается, что все жители смогут пройти вакцинацию обеими вакцинами за одно посещение, однако настоятельно рекомендуется вакцинироваться людям из групп риска.
"Точнее, жителям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, жителям домов престарелых и домов опеки, беременным женщинам и работникам медучреждений. (…) Вакцины для них будут бесплатными", – сказала Ю. Гребенковене.
В Литве – около 200 тыс. вакцин от гриппа и 120 тыс. вакцин от COVID-19
По словам советника Отдела по укреплению здоровья Департамента общественного здоровья Минздрава Гинреты Мегелинскене, в этом году Литва приобрела около 200 тыс. вакцин от гриппа и около 120 тыс. вакцин от COVID-19.
"Вакцина от гриппа — это вакцина Influvac Tetra. Их закуплено около 200 тыс. доз", – отметила Г. Мегелинскене, добавив, что потребности в вакцине от гриппа обеспечивают учреждения здравоохранения.
"Что касается вакцин от COVID-19, в Литве появились обновленные вакцины XBB.1.5. Это вакцина Biontech Pfizer Comirnaty. У нас есть 115 тыс. доз этой вакцины. 200 доз для вакцинации взрослых и 4800 доз для вакцинации детей от 5 до 11 лет", – сказала специалист.
Она также отметила, что для вакцинации детей в возрасте от 6 мес. до 4 лет в этом сезоне будут использоваться оригинальные вакцины Comirnaty.
Сообщается, что жителям, желающим пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19, следует обратиться в то медицинское учреждение, где они состоят на учете.