Минздрав Литвы: с 5 октября жители смогут пройти одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

"Мы готовы к началу холодного сезона. В этом сезоне мы предоставляем возможность сделать прививку от заболевания COVID-19 и гриппа за одно посещение медицинского учреждения. Это удобно, быстро и рекомендовано экспертами. Жители смогут это сделать с 5 октября", – сказала в понедельник журналистам канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.

"Обе вакцины уже в Литве, они скоро будут доставлены в медучреждения", – отметила она.

Сообщается, что все жители смогут пройти вакцинацию обеими вакцинами за одно посещение, однако настоятельно рекомендуется вакцинироваться людям из групп риска.

"Точнее, жителям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, жителям домов престарелых и домов опеки, беременным женщинам и работникам медучреждений. (…) Вакцины для них будут бесплатными", – сказала Ю. Гребенковене.

В Литве – около 200 тыс. вакцин от гриппа и 120 тыс. вакцин от COVID-19